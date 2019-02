USR a decis să participe împreună cu partidul lui Dacian Cioloş - PLUS pe o listă comună la alegerile europarlamentare, sub numele de Alianţa 2020 USR-PLUS.

"Am avut azi un vot majoritar care arată că USR susţine această alianţă", a declarat, sâmbătă, preşedintele USR, Dan Barna.

Lista a fost validată cu 68 de voturi "pentru" şi nouă voturi "împotrivă".

"Putem să anunţăm în acest moment că la ora 20 şi 20 de minute Comitetul Politic al USR a votat să susţină alianţa '2020 USR-PLUS', alianţa care va readuce România în Europa şi alianţa care va crea în sfârşit... citeste mai mult

