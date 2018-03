Circa 150 km mai are de parcus Tibi Uşeriu până la Tuktoyaktuk, punctul de finish al Maratonului 6633 Arctic Ultra 2018. Are un avans de peste 21 de ore faţă de următorul concurent al celui mai greu concurs de pe planetă din cauza temperaturilor extreme, care coboară până la minus 60 de grade Celsius. "Dragilor, pe măsură ce ne apropiem de finalul cursei, lucrurile devin dramatice. Aşa-i filmul ăsta. Tibi are o vorbă : "Sănătos nu cred că vine niciunul încoace. Și nu se întoarce niciunul sănătos". Tibi a plecat ieri din Aklavik in cea mai grea etapă, un tronson monstruos de 120km pe Ice Road, fără puncte de control, fără nici un fel de ajutor,... citeste mai mult