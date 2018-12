Jose Mourinho (55 de ani) are uşa închisă la Madrid. Rămas fără echipă după ce a fost dat afară de la Manchester United, "Specialul" a devenit o variantă pentru mai multe cluburi de top, precum Inter. Pe lânga varianta italiană, s-a vehiculat în ultimele zile şi varianta Real Madrid.

Realul n-o duce prea bine în acest an, în care e nevoită să se descurce fără Cristiano Ronaldo şi Zinedine Zidane, şi e deja la al doile antrenor din acest sezon. Julen Lopetegui a început sezonul, iar Santiago... citeste mai mult