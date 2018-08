US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului 2018

România are şase sportivi

Luni se dă startul la US Open, ultimul turneu de tenis de Grand Slam al anului 2018. La startul turneului feminin se vor afla 5 tenismene din România, Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Monica Niculescu şi Ana Bogdan în timp ce la masculin, Marius Copil va fi singurul nostru rerprezentant.

Simona Halep va lua startul din poziţia de lider mondial, tenismena noastra având un avans de peste 2.000 de puncte faţă de a doua clasată (8.061-5.795), daneza Caroline Wozniacki. Cum Simona nu are niciun punct de apărat la Grand Slam-ul de la New York,... citeste mai mult