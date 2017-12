Uruguayanul Sebastian Abreu in Cartea Recordurilor, dupa ce a semnat cu al 26-lea club din cariera

Fotbalistul uruguayan Sebastian Abreu a stabilit, in aceasta saptamana, un record mondial, semnand pentru al 26-lea club din cariera, Audax Italiano (Chile), potrivit news.ro.

Abreu, in varsta de 41 de ani, a fost international uruguayan in perioada 1996-2012 (70 de meciuri, 26 de goluri).

El a jucat de-a lungul carierei in 11 tari, pentru echipele Defensor, San Lorenzo, Deportivo La Coruna, Gremio, Tecos, Nacional, Cruz Azul, America, Sinaloa, Monterrey, San Luis, Tigres, River Plate, Beitar Ierusalim, Real Sociedad, Aris, Botafogo, Figueirense, Rosario Central, Aucas, Sol de America, Santa Tecla, Bangu, Central Espanol si Puerto Montt.

citeste mai mult