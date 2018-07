Didier Deschamps, selecţionerul Franţei, a dat primele declaraţii despre viitorul adversar de la Cupa Mondială, Uruguay, selecţionată pe care o va înfrunta în cadrul sferturilor de finală (6 iulie). Ca stil de joc, echipa sud-americană a fost comparată cu Peru, unul din adversarii francezilor în cadrul Grupei C (scor 1-0, Mbappe).

"Uruguay este o echipă sud-americană foarte dificil de jucat cu ea. Când am pierdut împotriva Columbiei (n.r. scor 3-2 pe Stade de France în luna martie), am spus că acel joc ar trebui să ne servească la ceva, la Cupa Mondială. Acest lucru s-a întâmplat deja la meciurile cu Peru şi Argentina. Trebuie...