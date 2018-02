„Touch Me Not/ Nu mă atinge” regizat de româncă a fost desemnat și cel mai bun lungmetraj de debut Directorul festivalului, Dieter Kosslick, şi preşedintele juriului internaţional al Berlinalei, regizorul Tom Tykwer, au fost cei care au anunţat sâmbătă câştigătorul marelui trofeu.

Totodată, filmul a fost desemnat şi cel mai bun lungmetraj de debut.

Regizorul Călin Peter Netzer, membrul juriului care a acordat acest trofeu.

Pelicula - cu Tomas Lemarquis („X-Men: Apocalypse”) şi Laura Benson („Someone Else in the Evening”) în distribuţie şi produs de Manekino Film (România) - a avut premiera joi, în cadrul festivalului.

„Nu mă atinge”, scris şi regizat de Adina... citeste mai mult

