Sambata, 22 august, in jurul orei 21:00, politistii l-au depistat pe braileanul M. Alexandru, in varsta de 26 de ani), in timp ce conducea autoturismul pe soseaua Buzaului, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Dupa ce a fost tras pe...

Info Braila, 23 August 2015