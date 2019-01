”E un jucător care-mi place” susţine Mihai Teja espre Diego Fabbrini (28 de ani), fotbalist care a intrat în atenţia FCSB. Vicecampioana ar fi propus 500.000 de euro pentru italian, dar moldovenii ezită, pentru moment, să ofere un răspuns clar.

Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime, a discutat cu vicecampionii despre Fabbrini, pe care l-ar da cu multă plăcere la FCSB: "Deocamdată, nu am vorbit cu nimeni de la FCSB. Am avut nişte discuţii, dar nimic punctual. Adică să spună 'ăştia sunt banii'. Fabbrini se întoarce luni sau marţi, când încep pregătirile, şi nu cred că îi dau drumul până în vară. Dacă am o ofertă bună, o să vedem. Eu insist să-i... citeste mai mult

