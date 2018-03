Urmarit la nivel european, depistat si incarcerat de politistii braileni

In ziua de 26 martie , ora 13:00, in urma activitatilor desfasurate, politisti din cadrul Biroului de Proximitate, l-au depistat, pe raza municipiului, pe un barbat, in varsta de 41 de ani, din judetul Constanta, pe numele caruia a fost emis, la data de 22.05.2017, un mandat european de arestare.

La data de 26.02.2016, Judecatoria Harsova a emis pe numele barbatului un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de furt calificat.

Acesta a fost incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati.



acum 32 min. in Locale