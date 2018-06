La data de 06 iunie, ora 02:30, politisti din cadrul Serviciului Rutier l-au oprit in trafic pe un tanar, in varsta de 23 de ani, din comuna Romanu, in timp ce conducea un autoturism pe Soseaua Ramnicu Sarat, aflandu-se sub influenta bauturilor...

Info Braila, 7 Iunie 2018