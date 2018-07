Un şofer fără permis şi aflat sub influenţa băuturilor alcoolice a fost prins de poliţiştii din Olt după o urmărire care s-a încheiat în judeţul Vâlcea şi în care au fost trase patru focuri de armă, dintre care două într-una din roţile autoturismului.

Poliţiştii au stabilit că şoferul este un bărbat de 37 de ani, din comuna Strejeşti, judeţul Olt, care nu are permis de conducere şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având o concentraţie de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul este cercetat pentru conducere fără permis şi sub... citeste mai mult