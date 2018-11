Orice viitoare mireasă are emoții înainte de nuntă: unele clachează, altele se simt rău. Una însă a avut o cu totul altă reacție, total neașteptată.

Cu doar cinci zile înainte de ceremonie i-a mărturisit organizatorului de nunți că nu-și mai iubește logodnicul și că e îndrăgostită de altcineva. În plus, vrea să anuleze totul.

„Ce vrei să spui că ești îndrăgostită de altcineva? Nunta ta e în cinci zile!”, i-a spus organizatorul.

În cele din urmă aceasta i-a mărturisit că s-a îndrăgostit de el. „M-ai prins. Nu am mai întâlnit niciodată pe cineva ca tine”.

