Sorana Cirstea s-a calificat marti dupa-amiaza in turul II al turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Tenismena noastra a invins-o in runda inaugurala pe chinezoaica Shuai Peng in doua seturi, scor 6-3, 6-1. Partida dintre Sorana (locul 64 WTA)...

Evenimentul, 30 Mai 2017