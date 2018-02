Ura pe care o iubim

Dacă e ceva ce mişcă România, atunci ura e. Ura pentru vecin, ura pentru şef, ura pentru vânzător, coleg, ruda bogată, ura faţă de vărul plecat în Spania, ura faţă de primar, parlamentar, soţ, frate, părinte, coleg, popă. Ura pentru oricine din afara fiinţei noastre, deşi, să mă iertaţi, mai nou am văzut oameni care de atâta iubire de sine au ajuns să se urască singuri. Dacă INS ar măsura ura precum economia, am bate-n roşu. Dacă ura s-ar măsura în barili, am fi Dubai-ul Europei de Est. Dacă ura s-ar mânca, am avea câte un restaurant cu o stea Michelin la fiecare colţ de stradă. Şi l-am urî pe ăla care are două stele. Ura asta, pe care o atribuim de regulă Facebook-ului, nu a... citeste mai mult