UPU are rezerve si un Plan Alb

Având în vedere că și în intervalul 31 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019 în cabinetele de medicină de familie și în ambulatorii nu se lucrează, asistența medicală va fi asigurată de Compartimentul de Primiri Urgențe. Într-un comunicat remis redacţiei am fost informaţi că sunt stocuri suficiente (materiale sanitare, medicamente, autospeciale și personal de rezervă), pentru a face față situației. De asemenea, UPU are pregătit și un Plan Alb de acțiune, acesta urmând să fie declanşat doar în cazul unei situații de catastrofă și în funcție de numărul victimelor ajunse la Urgenţe. Ca în fiecare an, medicii recomandă populaţiei... citeste mai mult

