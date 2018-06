Update, ora 14.00: Pentru carutasul disparut in canalul de irigatii din Zavoaia este nevoie de inca o echipa de scafandri, pe langa cea de la ISU Braila.

Echipa de scandrii din cadrul Ispectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" Braila este ajutata de o echipa de scafandrii din cadru ISU Bacau.

Update, ora 8.30: Cautarile carutasului cazut in canalul de irigatie din Zavoaia au fost oprite aseara

Aseara in jurul orei 21.00, echipa de cautare a oprit actiunea de gasire a carutasului, urmand sa se reaia in... citeste mai mult

