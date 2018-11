Meteorologii au emis în această dimineață o avertizare now casting cod galben de ceață densă ce vizează județul Constanța.

Potrivit ANM, în intervalul ora 7:00 până la ora 9:00 se va semnala local în judeţul Constanţa, ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.

UPDATE. 1

Potrivit INFOTRAFIC, în această dimineață se circulă în condiţii de ceaţă pe foarte multe artere, în special pe cele care acced zona capitalei: în judeţul Călăraşi (DN3: Lehliu, Belciugatele, DN3B: Călăraşi, Borcea şi DN4: Olteniţa, Frumuşani), judeţul Giurgiu (DN5: Daia, Uzunu, Călugăreni şi DN6: Mihăileşti), judeţul Ilfov (DN1: Otopeni, DN2: Afumaţi şi DN 3: Popeşti... citeste mai mult