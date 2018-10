STIRE ACTUALIZATA Astazi, in jurul orei 11.30, a mai fost incendiat un modul pentru colectare deseuri, in cartierul Calarasi IV, Str. Constantin Nottara. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului.



STIRE INITIALA Un modul pentru colectarea selectiva a deseurilor a fost incendiuat, sambata seara, in zona Buzaului. Acesta era amplasat pe strada Calugareni, intr-o parcare recent reabilitata de Primarie.



Este al doilea astfel de modul incendiat in ultima perioada, dupa cel caruia i s-a dat foc in cartierul Hipodrom, zona Ascunsa. Primarul Marian Dragomir a postat pe o retea de socializare un mesaj prin care face apel la cetateni sa se implice in prinderea celui... citeste mai mult

acum 59 min. in Politica