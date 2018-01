UPDATE: Gonas de 13 ani, impuscat accidental la o vanatoare!

UPDATE: Starea copilului este stabila iar acesta este constient. Diagnosticul complet, prezentat de medici, este fractura de femur, treimea stanga inferioara, produsa prin impuscare. Dupa ce a fost stabilizat la ATI Reanimare de la Spitalul din Barlad, acesta a fost trimis, in uma cu cateva momente, la Spitalul de Pediatrie “Sfanta Maria” din Iasi, pentru ca spitalul barladean nu are un chirurg ortoped pediatru.

GRAV…Un baiat de numai 13 ani a fost ranit de un glonte ricosat la o partida de vanatoare in fondul Carja 37, de langa Barlad. Acesta a fost preluat de urgenta de cadrele medicale si dus la Spitalul de Urgenta din Barlad. Conform... citeste mai mult

acum 44 min. in Locale, Vizualizari: 27 , Sursa: Vremea Noua in