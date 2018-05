UPDATE / GALERIE FOTO: Doua persoane au murit dupa ce au cazut in statia de epurare de la Insuratei

UPDATE: Daca initial s-a stiut doar despre trei persoane ca ar fi cazut in statia de epurare, CUP Dunarea a informat ca este vorba despre patru persoane angajate ale unitatii.

In timpul desfasurarii operatiunii de salvare, un pompier a cazut si el in bazinul statiei de epurare.

Dupa ce cei cinci au fost scosi, medicii au depus toate efroturile pentru ai salva. Insa doi dintre cei patru angajati si-au pierdut viata, iar ceilalti doi se afla in spital. Pompierul este in afara oricarui pericol.

Tragedia s-a produs din cauza ca unul dintre angajatii statiei de epurare ar fi scapat o pompa in bazin, pe care a incercat sa o recupereze moment in care a... citeste mai mult