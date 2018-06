UPDATE: Doua persoane au decedat in urma accidentului rutier din aceasta dimineata

Microbuzul implicat in eveniment efectua curse regulate de transport persoane pe ruta Braila-Maraloiu.

Doua dintre cele patru victime au decedat in ciuda efeorturilor medicilor de a le salva viata.

Cele doua persoane care si-au pierdut viata se aflau in microbuz.

Microbuzul este inmatriculat in Braila iar tirul in Constanta.

Stire initiala: Grav accident de circulatie intre localitatile Sutesti si Gradistea

In urma cu putin timp a avut loc un grav accident de circulatie intre localitatile Sutesti si Gradistea.

Accidentul s-a produs intre un tir si un microbuz. Deocamdata nu se stie din ce cauza s-a produs incidentul.

