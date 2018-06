UPDATE Între orele 11.30 - 12.30, se află sub Cod galben de furtuni şi frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului în judeţele Argeş şi Teleorman. Concret, se află sub Cod galben de ploi şi vijelii judeţul Vâlcea, respectiv zona de munte de peste cota 1.800 de metri dar li localităţile Vaideeni, Voineasa, Malaia. De asemenea, se află sub avertizare Cod galben de ploi şi vijelii judeţul Gorj, cu localităţile Bumbeşti-Jiu, Novaci, Crasna, Baia de Fier, Bengeşti-Ciocadia, Polovragi, Bumbeşti-Piţic, Bălăneşti, Muşeteşti, Schela, Săcelu şi zona de munte de peste cota 1.800 de metri. Aici se vor semnala averse ce vor... citeste mai mult

azi, 12:20 in Social, Vizualizari: 40 , Sursa: Adevarul in