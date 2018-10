In urma cu cateva momente, un barbat a fost gasit spanzurat in padurea din comuna Horlesti. Trupul neinsufletit al victimei, in varsta de 55 de ani, a fost gasit azi dimineata de catre ginerele sau in timp ce cauta lemne. Acesta a remarcat disparitia...

Buna ziua Iasi, 12 Ianuarie 2017