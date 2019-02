Panica in aceasta dimineata la Braila. O tanara de 13 ani din cartierul Viziru a cazut de la etajul 9 al blocului in care locuieste.

Din primele cercetari, se pare ca ar fi vorba despre o tentativa de sinucidere, politistii deschizand in cauza dosar penal, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei producerii acestui incident. Fata a ajuns la spital cu traumatism cranian si policontuzii, insa constienta. Norocul face ca impactul cu solul sa ii fie atenuat de un copac aflat sub balconul de la care a cazut.

