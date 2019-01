Timp de mai multe decenii, oamenii de ştiinţă au încercat să stabilească acest lucru. Planeta gigant nu are o suprafaţă solidă, cu puncte definitorii care să fie urmărite în timpul rotaţiei, şi are un câmp magnetic neobişnuit care ascunde rata de rotaţie a ei. Răspunsul, s-a dovedit, stătea în inelele sale, potrivit NASA. Un an pe planeta Saturn înseamnă 29 de ani pământeşti. În timp ce Cassini a orbitat Saturn, inelele de gheaţă şi rocă au fost examinate în detaliu. Christopher Mankovich, un absolvent în Astronomie şi Astrofizică la Universitatea Santa... citeste mai mult

