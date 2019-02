În dosarul fostului primar din Constanta, Radu Mazăre și alături de Cristian Borcea, apare condamnat și actorul Dragoș Săvulescu. El a primit 5 ani și șase luni de închisoare. Surse din Inspectoratul General de Poliție au declarat pentru jurnaliștii de la G4Media.ro că polițiștii suspectează că Săvulescu ar fi plecat în Monte Carlo.

Fost finanţator al clubului Dinamo el și-a schimbat domeniu și ce se ocupa în ultimul timp de actorie în Statele Unite ale Americii. Potrivit IMDB a jucat în filme precut IV A Way Out (Short)-2018, Limani-2017, High Strung-2016, Criminal-2016, Palatul Pionierilor-2015 sau Love by Design-2014. El a fost iubitul fotomodelului... citeste mai mult