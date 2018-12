Kingsley Coman (22 de ani) traversează o perioadă dificilă, care l-a afectat vizibil din punct de vedere emoţional. Francezul de la Bayern Munchen se gândeşte la retragerea din fotbal, chiar dacă e considerat unul dintre cei mai talentaţi din Europa, din cauza accidentărilor care nu-i dau pace şi nu-i permit să facă ceea ce iubeşte.

Coman a fost accidentat timp de 4 luni în acest sezon şi a anunţat că următoarea accidentare îl va face să pună punct carierei!

"A fost un an foarte dificil. Când m-am rănit, am crezut că e sfârşitul lumii pentru mine. Sper să nu mai trăiesc ceea ce am trăit. E... citeste mai mult

