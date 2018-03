Unul dintre cele mai mari magazine de jucarii din lume a ajuns in pragul falimentului Toys R Us, cel mai mare retailer de jucarii din Statele Unite ale Americii a depus o cerere de intrare in faliment la finalul lunii septembrie a anului trecut, iar zilele acestea a intrat in lichidare.

In semptembrie 2017, compania era in cautarea unui cumparator, insa acesta nu s-a gasit la timp. Toys R Us avea de platit taxe restante in valoare de 20 de milioane de dolari, cu termen scadent in luna februarie. Din pacate, compania nu a putut sa onoreze platile.

Lichidare de stoc la produsele Toys R Us

De lichidarea activelor se ocupa compania Moorfield.... citeste mai mult