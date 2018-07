Unul dintre cele mai mari lanturi de cafenele prezente si in Romania inchide sute de locatii Renumitul lant de cafenele Starbucks a anuntat ca va inchide 150 de locatii, din cauza vanzarilor mult prea mici. Cafenelele care vor fi inchise sunt localizate in zonele urbane, unde Starbucks este deja prezenta pe piata.

Reprezentantii Starbucks au anuntat ca se asteapta la cresteri de 1% ale vanzarilor din urmatorul trimestru, o cifra mult sub predictiile anterioare. Dupa acest anunt, actiunile companiei au scazut cu 3,5%. Kevin Johnson, noul CEO al Starbucks spune ca: "Performanta noastra recenta nu reflecta potentialul brandului nostru exceptional si nu este acceptabil.... citeste mai mult