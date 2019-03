Prezent în emisiunea ProSport LIVE, fostul jucător de la Steaua, Dinamo şi Rapid, Daniel Iftodi (51 de ani) a vorbit despre singura sa experienţă în străinătate, în Ungaria, la Gyor.

Acesta a ales să plece de la Gloria Bistriţa la formaţia din Ungaria care, pe vremea respectivă, se afla într-o situaţie delicată. Fostul mijlocaş român nu a rămas la Gyor, argumentându-şi decizia: ”A fost o perioadă în care nu am fost calificaţi la Campionatul European din 1996. Gyor atunci era la ultimul loc şi am fost atunci pentru o lună şi jumătate în Ungaria, atât. Era foarte ok, preşedintele clubului chiar voia să mă păstreze în Ungaria dar era foarte greu pentru mine să... citeste mai mult

