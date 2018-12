Unul din cele mai vechi hoteluri din Mamaia, situat în nordul staţiunii, şi-a cerut falimentul în instanţă. Unitatea a avut rezultate financiare oscilante, trecând de la de la profit de milioane la pierderi într-un singur an de zile. Firma, care mai administrează şi un restaurant, are printre proprietari şi statul român.

Complex Siret SA a înregistrat pe 13 decembrie 2018 un dosar la Tribunalul Constanţa prin care îşi cere direct falimentul, în calitate de debitor. Primul termen de judecată a fost fixat pe 17 decembrie. Firma are sediul în satul Lazu, din comuna Agigea şi nu a mai... citeste mai mult

