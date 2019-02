Piața monedelor virtuale a atins apogeul în 2017, pentru ca un an mai târziu să se afle în cădere liberă. În pofida faptului că românii s-au arătat interesați de criptomonede și dispuși să investească, tranzacțiile sunt puse sub semnul întrebării, iar băncile refuză să deschidă conturi în monede virtuale. În timp ce Banca Națională a României avertizează asupra riscurilor unor astfel de operațiuni, autoritățile au decis din acest an să impoziteze veniturile.

