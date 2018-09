Unui barbat din comuna Gaiseanca I s-a furat bicicleta chiar din curte

Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Faurei l-au identificat pe un barbat, in varsta de 37 de ani, din comuna Surdila Gaiseanca, banuit de savarsirea infractiunii de furt.

In fapt, in dimineata zilei de 17 septembrie, barbatul ar fi patruns fara drept in curtea unui consatean, de unde ar fi sustras o bicicleta.

Prejudiciul a fost recuperat de catre politisti si restituit persoanei reclamante, iar in cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.

