UNTOLD 2019, prima serie de artiști: Bastille, David Guetta, Martin Garrix

Organizatorii UNTOLD nu își dezamăgesc fanii și au anunțat prima serie de staruri ce îi vor încânta pe festivalieri în vara anului 2019.

Cea de-a cincea ediție UNTOLD se va desfășura la Cluj între 1-4 august. Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and the Wolf, Loco Dice, Andy C și Solomun sunt doar o parte din artiștii care vor urca pe scenele UNTOLD 2019.

Ediție aniversară: 5 ani de UNTOLD Pentru 2019, organizatorii... citeste mai mult