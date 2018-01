Unsprezece detinuti musulmani din inchisoarea Guantanamo l-au dat in judecata pe Donald Trump Unsprezece detinuti din inchisoarea de la Guantanamo au initiat, joi, proceduri de urmarire penala impotriva lui Donald Trump. Acestia acuza ca se afla ilegal in inchisoare, doar pentru ca sunt musulmani. International In plangerea lor, detinutii au citat postarile de pe Twitter ale presedintelui american, dar si alte declaratii pe care le-a facut. In opinia detinutilor, toate aceste exemple demonstreaza prejudecatile anti-islam ale presedintelui SUA.

Daca celelalte administratii prezidentiale considerau situatia detinutilor din... citeste mai mult

