Sub patronajul Asociației Ad-Astra a Cercetătorilor Români, pentru al treilea an consecutiv, a fost dat publicității Clasamentul universităților din România - Metarankingul Universitar 2018.



Inițiată în 2016, sub auspiciile Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, analiza din 2018 are la bază o metodologie relativ laborioasă pentru „profani”, care ține cont de rezultatele din anii anteriori, dar având același scop: „Să identifice care dintre aceste universități au o minimă vizibilitate internațională în rankingurile majore ale universităților și care este impactul lor relativ în aria... citeste mai mult