Universitatea Central Europeană este pregătită să îşi mute baza de operaţiuni în afara Ungariei, dacă Guvernul lui Viktor Orban nu semnează un acord pentru legalizarea situaţiei Universităţii în curând, potrivit rectorului, scrie The Guardian.

"Nu putem intra într-un alt an academic aşa. Suntem într-un model de exploatare, dar nu va merge mult aşa", a spus rectorul Universităţii Centrale Europene, Michael Ignatieff. Acesta a afirmat că universitatea a cerut o rezoluţie pentru a începe noul an academic, iar dacă Guvernul refuză să o semneze, va fi forţat să mute mare parte din operaţiunile universităţii la