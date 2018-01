La Universitatea Bucureşti a avut loc, luni, masa rotundă ”President Wilson’s Fourteen Points Speech and the Rise of Nation-States in Central and Eastern Europe”.

Centenarul Marii Uniri EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Specialişti în istorie, ştiinţe politice, drept şi reprezentanţi ai universităţilor străine au pornit discuţia de la cele 14 puncte prin care preşedintele de acum 100 de ani al Statelor Unite ale Americii, Woodrow Wilson, enunţa principiile SUA pentru reinstaurarea păcii la sfârşitul Primului Război Mondial.

Unul dintre aceste puncte privea dreptul la auto-determinare naţională şi a stat la baza formării statelor naţionale din Europa Centrală şi Răsăriteană.

ieri, 23:14 in Actualitate