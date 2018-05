Cea de a VII-a ediție a Conferinței International Symposium Research and Education in an Innovation Era – ISREIE – a avut loc în aceste zile la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Invitați din peste 40 de universități din peste 20 de state s-au întâlnit la Arad pentru a dezbate cele mai importante teme din domeniul lor de interes. Au fost prezenți cercetători, profesori din importante centre universitare din Europa, America de Nord, America de Sud. „Ediția de anul acesta s-a bucurat de o... citeste mai mult