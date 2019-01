Uniunea Europeană a respins din nou, miercuri, apelurile Guvernului Theresa May privind redeschiderea negocierilor pe tema Acordului ieşirii Marii Britanii din UE.

„Acordul Brexit nu va fi renegociat”, a declarat preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, citat de site-ul agenţiei Associated Press.

Jean-Claude Juncker a exprimat speranţa că Theresa May va respecta „angajamentul personal” în sensul evitării „alunecării spre perioadele întunecate din trecut”, explicând că prevederile privind frontiera irlandeză sunt „o plasă de salvare”.

„În mod calm şi clar,...