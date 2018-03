Uniunea Europeana a pregatit o pozitie oficiala pentru Brexit. Vor mai putea pleca romanii in Regat? Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a prezentat o strategie care reglementeaza pozitia adoptata de UE in fata Brexitului. Documentul va fi supus votului la summitul european din 22-23 martie, iar, daca va fi aprobat, va deveni pozitia oficiala a Uniunii Europene in raport cu Marea Britanie, in contextul pierderii calitatii sale de stat membru.

Potrivit presedintelui CE, Brexitul va genera "in mod inevitabil frictiuni" comerciale intre UE si Marea Britanie, avand in vedere dorinta britanica de a parasi piata unica si... citeste mai mult

ieri, 22:23 in Social, Vizualizari: 46 , Sursa: Manager in