Comisia Europeană a încheiat pregătirile pentru situaţia 'din ce în ce mai probabilă' a unui Brexit fără acord, la 12 aprilie, a anunţat luni Bruxellesul într-un comunicat, transmite AFP.

Acest anunţ survine într-o săptămână crucială pentru prim-ministrul britanic Theresa May, după ce noul calendar decis între europeni şi Londra prevede, printre opţiuni, amânarea 'divorţului' până la 12 aprilie, în locul datei de 29 martie.

Blocul comunitar a oferit Marii Britanii un termen de două săptămâni pentru a-şi rezolva blocajul politic, dar are îndoieli că această amânare va da