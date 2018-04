Ministerul Apărării - Unitatea Militară 02542 Focşani anunţă organizarea unei licitaţii pentru atribuirea a două contracte ce vizează executarea reparaţiilor la Pavilionul B2 din cazarma 3416 Constanţa, la Pavilionul C şi la corp anexă din acest pavilion din cadrul cazărmii 1369 Constanţa. Valoarea estimată a celor două contracte este de 7.558.536 de lei fără TVA.



Cele două contracte scoase la licitaţie sunt: „Execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la pavilionul B2 din cazarma 3416 Constanţa“, în valoare estimată de 1.676.183 de lei, şi „Execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la Pavilionul C şi corp anexă Pavilion C... citeste mai mult