SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda va fi reconectata la Sistemul Energetic National in cursul zilei de sambata, 26 august 2017. Unitatea 2 a fost oprita in mod controlat in dimineata zilei de 24 august 2017 pentru...

Ziua de Constanta, 25 August 2017