Moneda nationala se apreciaza la final de saptamana in raport cu euro, insa pierde teren in fata celorlalte valute principale. Banca Nationala a Romaniei a afisat vineri un curs de 4,5274 lei/unitate pentru moneda europeana, in scadere cu 0.10% fata...

Evenimentul, 22 Ianuarie 2016