In liga a IV-a s-au jucat meciurile din etapa a 14-a. Chiar daca nu a jucat, Somesul Caraseu ramane lider in prima serie, la doua puncte in fata celor de la Gama Best, care au trecut de Micula cu 1-0 si de Recolta Dorolt care s-a impus la Ardud....

Informatia zilei SM, 31 Octombrie 2011