În etapa 4 din eşalonul a treilea

Unirea Tăşnad joacă sâmbătă în etapa cu numărul 4 din Seria 5, Liga 3. Va fi al doilea meci de pe teren propriu din actualul sezon, iar sătmărenii se gândesc la prima victorie. Însă nu va fi deloc uşor deoarece MSE Târgu Mureş are un start bun de campionat.

Chiar dacă a debutat cu o înfrângere, 1-2 acasă cu ACS Recea, MSE s-a impus apoi în deplasare la Gaz Metan II cu 4-2, respectiv 2-1 acasă cu AFC Hărman. Are 6 puncte şi ocupă locul 4 în clasamentul seriei.

Unirea Tăşnad are un început constant în sensul că a remizat în toate partidele de până acum: 0-0 la Avântul Reghin, 2-2 acasă cu ACS Recea, 1-1 la Arieşul Turda. Aşadar are 3