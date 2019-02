În faza a doua a Cupei României, AS Colibași a jucat pe terenul celor de la AS Unirea Călinești. În prima fază a competitției tigrii din Colibași au eliminat AC SFC Danut Coman (3-0), iar Unirea Călinești a trecut la scor (6-1) de AS Rătești....

Bitpress, 21 Septembrie 2017