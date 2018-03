In graba si speriati trec strada sute de bistriteni. Si nu o fac in locuri nepermise ci chiar pe trecerile pentru pietoni. Unii soferi le dau prioritate, ins multi insa claxoneaza nervosi, neintelegand de ce le sar oamenii in fata masinii daca nu este...

Bistriteanul, 13 Aprilie 2012